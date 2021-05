Migranti: Sassoli ai leader Ue, fare scelte coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare scelte coraggiose anche sull'immigrazione: lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo intervento ai leader europei in Consiglio europeo. "So che oggi non parlerete di immigrazione, ma credo che l'anno che abbiamo alle spalle ci ponga davanti alla responsabilità di fare scelte altrettanto coraggiose", ha detto. "Anche in questi giorni assistiamo invece a naufragi di carrette del mare nel Mediterraneo, a persone disperate che arrivano a nuoto sulle coste spagnole, a tante tragedie umane che si consumano nel cammino attraverso i Balcani o sulle alpi italiane e francesi. Siamo davvero sicuri che questa sia la nostra carta di identità? Che questa assenza di concertazione sia all'altezza della nostra storia? Io credo di no e penso che sia necessario insieme agire su tre versanti", ha aggiunto Sassoli. (segue) (Beb)