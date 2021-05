Migranti: Sassoli ai leader Ue, fare scelte coraggiose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Primo, salvare vite umane" che "è un obbligo giuridico e morale e non possiamo lasciare questa responsabilità solo alle Ong che svolgono una funzione di supplenza nel Mediterraneo. Dobbiamo tornare a pensare a una grande operazione comune dell'Unione europea nel Mediterraneo che salvi vite e tolga terreno ai trafficanti. Occorre un meccanismo europeo di ricerca e salvataggio in mare, che utilizzi le competenze di tutti gli attori coinvolti, dagli Stati membri alla società civile alle agenzie europee", ha spiegato Sassoli. "Secondo, le persone bisognose di protezione devono poter arrivare nell'Unione europea in modo sicuro e non rischiando la vita. Abbiamo bisogno di canali umanitari da definire insieme all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e di un sistema europeo di reinsediamento fondato sulla nostra responsabilità comune", ha proseguito. Terzo, "abbiamo bisogno di una politica europea di accoglienza degli immigrati", ha concluso il presidente del Parlamento Ue. (Beb)