Roma: Di Maio, solidarietà a Raggi, episodi che vanno condannati da tutti

- Virginia Raggi per cinque anni ha subito insulti, minacce, attacchi biechi: è successo all’inizio del suo mandato, poi durante, e sta accadendo anche adesso alla vigilia della campagna elettorale a Roma. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, secondo cui "questa però non è politica. Qui si va oltre, si colpisce la persona. Io conosco molto bene Virginia e so che è una donna forte, che non si lascia intimidire. Ma fatti del genere sono ingiustificabili e non possono nemmeno lasciarci indifferenti. Questi episodi vanno condannati da tutti". Di Maio ha detto di aspettarsi "la solidarietà di ogni forza politica, perché non ci sono colori o bandierine di parte da piantare, davanti a fatti simili bisogna pensare solo al rispetto della persona.Forza Virginia, siamo tutti con te!". (Res)