Bielorussia: Sassoli ai Ventisette, dimostrate che Ue non è tigre di carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stasera i leader dell'Unione europea hanno la grande responsabilità di dimostrare che l'Unione europea non è una tigre di carta. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo intervento ai 27 capi di Stato e di governo dell'Unione europea riuniti oggi e domani in Consiglio europeo. "Sulla scena internazionale ora più che mai è necessaria una voce europea forte e comune", ha detto. "Assistiamo a un aumento della disinformazione, delle provocazioni dirette agli Stati membri e all'intera Ue e alle strumentalizzazioni delle crisi da parte di regimi autoritari per mettere a tacere le voci critiche o limitare le libertà dei media. In questo contesto mutevole, l'Ue deve ridefinire e rafforzare il suo ruolo sulla scena mondiale. Un attacco a uno Stato membro è un attacco a tutti. Infatti la sicurezza di uno è la sicurezza di tutti", ha sottolineato Sassoli. (segue) (Beb)