Bielorussia: Sassoli ai Ventisette, dimostrate che Ue non è tigre di carta (2)

- Secondo il presidente del Parlamento Ue, "i fatti di ieri relativi all'atterraggio forzato a Minsk del volo Ryanair da Atene a Vilnius sono di una gravità inaudita. Il regime del presidente Aleksandr Lukashenko - ha detto - ha privato della libertà (il dissidente) Roman Protasevich ed un'altra persona che lo accompagnava e ora si trovano detenuti a Minsk. Chiediamo l'immediato rilascio di entrambi senza condizioni e la possibilità per loro di lasciare il Paese", ha continuato Sassoli. "È senz'altro necessaria un'indagine internazionale per verificare se la sicurezza del trasporto aereo e dei passeggeri è stata messa a repentaglio da uno Stato sovrano e se siamo in presenza di una violazione della Convenzione di Chicago. Ma la nostra risposta dev'essere forte, immediata e unitaria. L'Unione europea deve agire senza esitazioni e punire i responsabili. Stasera avete una grande responsabilità per dimostrare che l'Unione non è una tigre di carta", ha sottolineato. (Beb)