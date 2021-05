Francia: sondaggio presidenziali, sfida Macron-Le Pen a ballottaggio ormai certa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un duello tra il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, alle prossime elezioni presidenziali del 2022 sembra essere ormai certo qualunque sia il candidato della destra. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto francese dell'opinione publica (Ifop) per il quotidiano "Le Figaro". L'ex membro dei Repubblicani e attuale presidente della regione dell'Hauts de France, Xavier Bertrand, viene dato al 15 per cento al primo turno, mentre la presidente dell'Ile de France, Valerie Pecresse è dietro al 10 per cento. L'ex negoziatore della Brexit per l'Unione europea, Michel Barnier, è invece all'8 per cento, così come il presidente dell'Auvergne-Rhone-Alpes, il repubblicano Laurent Wauquiez. mentre Bruno Retailleau, capogruppo dei Repubblicani al Senato è al 6 per cento. Le Pen al primo turno ne esce sempre vincitrice con il maggior punteggio (27 per cento contro Bertrand, 30 per cento contro Wauquiez e 29 per cento contro Pecresse, Retailleau e Barnier). Macron invece segue al secondo posto (25 per cento contro Bertrand, 26 per cento contro Pecresse, 28 per cento contro Retailleau e 27 per cento contro Barnier e Wauquiez). Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, è tra l'11 e il 12 per cento, mentre la sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, è tra il 6 e il 7 per cento, così come l'ambientalista Yannick Jadot, di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv).(Frp)