Germania: “Faz”, l'economia evita lo scontro con la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca tace di fronte agli ultimi sviluppi della repressione in Bielorussia, senza critiche contro con il leader del Paese, Aleksandr Lukashenko, e il "suo regime" così da “evitare lo scontro”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui tale atteggiamento “potrebbe essere dovuto anche al fatto che Germania è un importante partner commerciale della Bielorussia”. Per esempio, il gruppo Lufthansa ha reagito con “sobrietà” al dirottamento a Minsk del volo Ryanair Atene-Vilnius, disposto dalle autorità bielorusse per arrestare l'oppositore Roman Protasevich che era a bordo dell'aereo. “Non una parola di solidarietà o vicinanza, solo un breve riferimento ai propri piani di volo”, osserva la “Faz”. In particolare, l'azienda ha comunicato: “Al momento utilizziamo regolarmente lo spazio aereo sopra la Bielorussia”. La situazione “continuerà a essere monitorata, la sicurezza ha la massima priorità in Lufthansa”. A loro volta, né il Comitato orientale dell'economia tedesca (Oa) né l'Associazione federale dell'industria aeronautica tedesca (Bdl) hanno voluto commentare i fatti di Minsk. Come nota la “Faz”, nel 2020 la Germania è stato il quarto partner commerciale della Bielorussia, con circa il 5 per cento del totale degli scambi. Inoltre, nell'ex repubblica sovietica, sono attive circa 350 società tedesche, tra cui gruppi come Siemens e Bosch, nonché aziende di medie dimensioni del settore It. La Bielorussia importa dalla Germania macchinari, prodotti chimici, automobili e loro componenti, mentre esporta sul mercato tedesco prodotti minerali, metalli, chimica e legname. Nel 2020, l'export bielorusso in Germania ha raggiunto un valore di circa 730 milioni di euro. (Geb)