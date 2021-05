Clima: Timmermans, Commissione Ue presenterà proposte il 14 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà per il 14 luglio le sue proposte del 'Fit for 55', il pacchetto di iniziative per adeguare la legislazione dell'Unione europea al nuovo obiettivo di riduzione al 2030 di emissione del 55 per cento sui livelli del 1990. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, entrando al pre Vertice del Partito socialista europeo. "Abbiamo fretta, c'è tanto da fare, non possiamo perdere tempo", ha detto. "Noi presentiamo le nostre proposte per il 14 luglio. Saranno almeno 12 proposte e poi vediamo", ha spiegato. (Beb)