Roma 2021: Tajani, Gasparri nome di prestigio, ma al momento nostra posizione è candidato civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Montecitorio, al via la riunione tra i leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, insieme ai rappresentanti degli Enti locali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, per provare a raggiungere un'intesa sulle candidature della coalizione in vista delle prossime elezioni Amministrative, in particolare nelle grandi città come Roma e Milano. "Il centrodestra è unito, mentre la sinistra è divisa. Avremo candidati unitari in tutta Italia. Maurizio Gasparri certamente è un nome di prestigio. Ma bisogna vedere quali saranno i criteri: se sarà un candidato politico o civico. Per adesso la nostra posizione è quella di avere dei candidati civici, che allarghino i confini del centrodestra. Se poi ci dovessero essere dei candidati di partito ci saranno i candidati di partito". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i cronisti prima del vertice del centrodestra. (Rer)