Umbria: Fora (Patto civico), soddisfatti per ok a riforma Arpal

- “Voglio esprimere soddisfazione per l’approvazione di quasi tutti gli emendamenti presentati alla legge di riforma dell’Arpal. Uno solo che mirava a definire un termine entro il quale procedere al rafforzamento dell’Arpal è stato respinto, ma su quello c’è l’impegno dell’assessore a procedere già in questi mesi”. Lo ha dichiarato in una nota il consigliere Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) aggiungendo che “come ‘Civicix’ l’associazione regionale che presiedo, avevamo organizzato nei giorni scorsi un pubblico confronto con categorie, rappresentanze sindacali e terzo settore alla presenza dell’assessore regionale. E già in quella sede avevamo espresso le nostre osservazioni sulla legge di riforma e i correttivi da introdurre oggi recepiti nel testo degli emendamenti”. Fora ha aggiunto: “Finalmente si potrà far funzionare a pieno regime un sistema dei servizi per il lavoro fondato su tre pilastri fondamentali: pubblico, privato e privato sociale. Perché un sistema così ambizioso e complesso possa garantire efficienza ed efficacia, ovvero accessibilità, utilità, qualità, occorre una regia. E questa ‘governance’ a nostro avviso non può essere che pubblica. I nostri emendamenti hanno interessato vari aspetti, governance pubblica del sistema, del monitoraggio e delle verifiche degli standard, attenzione ai più deboli, integrazione maggiore del terzo settore”. (Ren)