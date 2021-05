Libia: M5s, i nostri pescatori devono poter lavorare serenamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, osserva: "I nostri pescatori devono poter lavorare. E lavorare in serenità. Ormai è chiaro a tutti che la zona al largo della Libia è molto pericolosa. Per questo - si legge nel post - stiamo mettendo in campo diverse azioni per garantire il lavoro e la sicurezza. La prima, riguarda la delimitazione delle rispettive aree marittime di interesse esclusivo. Con il ministro Luigi Di Maio, l'Italia è impegnata sulla questione già da gennaio, quando abbiamo proposto l'avvio di un negoziato bilaterale all'allora governo di Accordo nazionale. Ovviamente, si tratta di un negoziato che potrebbe avere tempi lunghi". Il M5s aggiunge: "Per questo, si è pensato a una seconda azione, più immediata: individuare e assicurare a pescatori e armatori strumenti alternativi di supporto, anche economico. In questo senso, saranno importanti le intese tra operatori privati italiani e libici e l'eventuale concessione da parte delle competenti autorità libiche di licenze di pesca all'interno della Zona di pesca protetta del Paese. Terza azione concreta: abbiamo proposto al ministero delle Politiche agricole, guidato da Stefano Patuanelli, l'istituzione di un apposito tavolo interministeriale con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate. In quella sede sarà possibile affrontare gli specifici problemi economici che sta vivendo la categoria. L'impegno è massimo, in un quadro di delicati rapporti internazionali. Noi faremo tutto ciò che è possibile - conclude il Movimento cinque stelle - per garantire il lavoro e la sicurezza della nostra marineria". (Rin)