Paesi Bassi: ministro Economia van 't Wout lascia l'incarico per troppo stress

- Il ministro ad interim dell'Economia e del clima olandese, Bas van 't Wout, non sarà in grado di adempiere ai suoi doveri per un periodo di almeno tre mesi a causa di una diagnosi di burnout. Lo ha reso noto il governo dei Paesi Bassi. Van 't Wout sarà sostituito da Stef Blok, che attualmente è ministro degli Affari esteri. Sigrid Kaag, l'attuale ministro ad interim per il Commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, assumerà il portafoglio di Blok durante questo periodo. Il pacchetto di misure di sostegno al coronavirus che van 't Wout ha aiutato a organizzare dovrebbe essere presentato pubblicamente domani.(Beb)