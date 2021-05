Turchia-Polonia: Erdogan incontra presidente Duda, firmato accordo per vendita droni Bayraktar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’accordo firmato con la Polonia, la Turchia esporterà per la prima volta i droni Bayraktar TB2 Siha in un Paese membro della Nato e dell’Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo polacco, Andrzej Duda, ad Ankara. “Con i passi che abbiamo fatto negli ultimi 19 anni, nell’industria della difesa, non solo abbiamo eliminato le inefficienze del passato, ma abbiamo anche portato la Turchia nel novero delle potenze più all’avanguardia di questo settore”, ha dichiarato Erdogan nella conferenza stampa congiunta con l’omologo Duda organizzata dopo la firma dell’accordo con la Polonia per la vendita a Varsavia di 24 droni Bayraktar TB2 Siha. “Per la prima volta nella storia – ha sottolineato Erdogan – la Turchia esporterà droni in un Paese membro della Nato e dell’Ue”. Nella conferenza stampa, Erdogan ha inoltre accolto con favore l’invio da parte della Polonia di velivoli da pattugliamento navale e per missioni militari nella base di Incirlik come parte delle misure di garanzia della Nato. “Invieremo presto i nostri caccia F-16 in Polonia come parte delle missione rafforzata di controllo aereo della Nato”, ha dichiarato Erdogan.(Tua)