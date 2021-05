Libia: i mercenari ciadiani minacciano la popolazione di Murzuq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di sfollati a Murzuq, città del sud-ovest della Libia, ha protestato quest’oggi davanti alla sede della Camera dei rappresentanti di Tobruk, chiedendo ai deputati libici di intervenire per porre fine alle minacce dei mercenari provenienti dal Ciad. Le preoccupazioni della popolazione di Murzuq sono nate a seguito della pubblicazione di un video, diffuso sui social media, in cui un gruppo di mercenari ciadiani ha minacciato i residenti della città meridionale di mantenere il controllo di Murzuq, provocando il loro sfollamento. La popolazione libica, da parte sua, aveva precedentemente chiesto più volte l'espulsione dei mercenari. Questi ultimi sono stati accusati di aver condotto diversi crimini a Murzuq, costringendo i cittadini locali ad abbandonare le proprie abitazioni. Il ritiro di forze e mercenari stranieri rappresenta tuttora uno dei principali nodi da sciogliere per il governo libico, alla luce della perdurante presenza di combattenti stranieri, circa 20 mila secondo le stime Onu. Con l'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020, era stato stabilito il loro allontanamento entro novanta giorni dalla firma dell'intesa, ovvero il 23 gennaio 2021, ma, ad oggi, la scadenza non è stata ancora rispettata. (Lit)