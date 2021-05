Cipro: governo, un miliardo di euro in 5 anni per transizione verde dell'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiegato dal governo, circa il 41 per cento degli investimenti degli 1,23 miliardi di euro del Piano di ripresa e resilienza, ovvero 512 milioni di euro, ha a che fare con la transizione verde. Kadis ha detto che questo evidenzia l'obiettivo del governo di realizzare un'economia più verde e un ambiente più sostenibile. Oltre al Pnrr, altri fondi e meccanismi di finanziamento europei vengono utilizzati per un contributo aggiuntivo di 750 milioni di euro. Pilides ha spiegato che i fondi saranno stanziati sotto forma di incentivi per attrarre investimenti per rendere il Paese più sostenibile e competitivo. Allo stesso tempo, ci saranno anche investimenti in progetti di ricerca e infrastrutture. Karousos ha affermato che il governo fornirà un totale di 89,3 milioni di euro per sostenere l'elettrificazione del sistema di trasporto di Cipro. Il governo prevede di incoraggiare l'uso di auto elettriche con uno schema di incentivi, il ritiro dei veicoli più vecchi e più inquinanti e lo sviluppo delle infrastrutture. Inoltre, circa 38,6 milioni di euro, sono destinati a un programma di incentivi per l'acquisto di auto elettriche e per aiutare il settore pubblico a utilizzare il trasporto elettrico. Per incoraggiare l'acquisto di veicoli elettrici, il governo installerà 1000 punti di ricarica. (Gra)