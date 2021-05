Decreto Sostegni bis: M5s, proroga blocco licenziamenti fino a dicembre necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i senatori e le senatrici del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama, "una proroga del divieto di licenziamento fino a dicembre risulta quanto mai indispensabile per mettere in sicurezza lavoratori e imprese e traghettare il Paese nella ripartenza nel 2022. L'orientamento del M5s - continuano i parlamentari in una nota - è sempre stato questo e già in sede di conversione del primo decreto Sostegni, avevamo proposto una soluzione praticabile, che andava in questa direzione". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Gli emendamenti depositati al Senato prevedevano, con una modifica al testo licenziato dal governo, lo stop fino al 31 ottobre per tutte le aziende e fino al 31 dicembre per quelle di piccole e piccolissime dimensioni. Ma la proposta è stata accantonata, nonostante la crisi in atto e l'urgenza di assicurare risposte certe a imprese e lavoratori. Restiamo convinti che quella è la strada maestra da seguire. E in sede di conversione del nuovo decreto Sostegni riproporremo modifiche". (segue) (Com)