Decreto Sostegni bis: M5s, proroga blocco licenziamenti fino a dicembre necessaria (2)

- I senatori e le senatrici del Movimento cinque stelle osservano: "La possibilità di mettere in sicurezza tutti c'è, ma occorre intervenire su più fronti, da un lato consentendo alle aziende di accedere alla Cassa integrazione ordinaria gratuita con causale Covid-19, utilizzando le settimane di integrazione salariale, previste dalla legge di Bilancio e dal primo decreto Sostegni fino al 31 dicembre; o azzerando il contatore e prevedendo dal 1 luglio nuove settimane di cassa integrazione gratuita Covid-19. Dall'altro consentendo a chi può richiedere l'assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga - proseguono - di accedervi fino alla fine dell'anno. Così facendo offriamo tutele omogenee a situazioni diverse, sia per platea di 'beneficiari' che per settori di attività, senza dimenticare di mettere in sicurezza, fino a dicembre, quelle maggiormente in affanno, che certamente ora vanno aiutate con strumenti eccezionali, adeguati alla portata della crisi che stiamo vivendo e in continuità con le misure messe in campo nel governo Conte II". (Com)