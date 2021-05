Covid: 249 nuovi positivi e 7 morti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di 13.519 tamponi effettuati (di cui 10.587 molecolari e 2.932 antigenici), sono 249 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, con un tasso di positività dell’1,8 per cento. I decessi sono oggi 7, per un totale di 33.478 morti in Lombardia da inizio pandemia. Continua a diminuire il numero di ricoverati: nelle terapie intensive ci sono 284 pazienti, 10 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.473, 7 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 223. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. (Rem)