- Secondo il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, "prolungare il blocco dei licenziamenti e non cedere il passo alla deregolamentazione totale, dal massimo ribasso alla liberalizzazione del subappalto. Questa è la strada da seguire. Non si può barattare la velocità - continua il parlamentare in una nota - con la trasparenza delle procedure. Il governo stia dalla parte dei diritti e della legalità". (Com)