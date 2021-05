Ambiente: Mite su parchi, sensibilizzare tutela di oltre 20 per cento territorio e 11 per cento superficie marina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata europea dei Parchi per ricordare l’importanza degli enti nazionali che ad oggi tutelano e salvaguardano oltre il 20 per cento della superficie terrestre nazionale e l’11 per cento della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali + Zpe). Un evento che chiude la Settimana della Natura 2021, sette giorni in cui si concentrano alcuni degli appuntamenti internazionali più rilevanti e simbolici che riguardano la conservazione della natura, e che il ministero per la Transizione ecologica (Mite), per rilanciare, dalla valorizzazione dei beni culturali nei parchi alla tutela della biodiversità, dalla protezione delle api e delle tartarughe alla promozione del turismo sostenibile. Appuntamenti che assumono un valore sempre più importante, soprattutto in questi mesi di ripartenza sociale ed economica dopo la crisi pandemica. (segue) (Com)