Ambiente: Mite su parchi, sensibilizzare tutela di oltre 20 per cento territorio e 11 per cento superficie marina italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il sistema delle aree di tutela ambientale è formato dall’integrazione e sovrapposizione delle Aree protette nazionali e regionali e della Rete Natura 2000, rete ecologica diffusa sul territorio dell’Unione europea, istituita per garantire il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Nel complesso, il sistema delle Aree Protette nazionali e regionali (dato Euap, 2010), insieme alla rete Natura 2000 (dato aggiornato a dicembre 2020), copre attualmente un’estensione di più di 10.400.000 di ettari, interessando più del 20 per cento della superficie terrestre nazionale e l’11 per cento della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali + Zpe). Ad oggi sono state istituite 875 Aree protette (aggiornamento Cdda marzo 2020) per una superficie di 3.173.305,35 ha a terra e una superficie a mare di 2.858.925,56 ha. Il Pn Arcipelago di La Maddalena e il Pn Arcipelago Toscano comprendono anche superfici marine. (segue) (Com)