Ambiente: Mite su parchi, sensibilizzare tutela di oltre 20 per cento territorio e 11 per cento superficie marina italiana (3)

- Per quanto riguarda esclusivamente le aree terrestri, attualmente sono state istituite 843 aree protette terrestri e aree protette terrestri con parte a mare di cui: 25 Parchi nazionali, 148 Riserve naturali statali, 134 Parchi naturali regionali, 365 Riserve naturali regionali e 171 altre Aree protette di diverse classificazioni e denominazioni. La superficie terrestre protetta ammonta a oltre 3 milioni di ettari, pari a circa il 10,5 per cento della superficie terrestre nazionale (Ispra, 2020), risultando in linea con gli obiettivi definiti in ambito Cbd (Convenzione Rio, 1992). Essa è costituita in gran parte da Parchi nazionali (46,4 per cento) e Parchi naturali regionali (40,8 per cento). (Com)