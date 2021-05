Appalti: M5s, no a massimo ribasso, soluzione è "media mediata" o offerta più congrua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente, Attività produttive e Trasporti dichiarano: "Con il criterio del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti pubblici abbiamo visto le cose peggiori: infiltrazioni criminali ed episodi di corruzione e concussione, scarsa qualità dei lavori, sfruttamento della manodopera, un susseguirsi di varianti che puntualmente faceva lievitare i costi... Non è questo il modo - continuano i parlamentari in una nota - per garantire efficienza e celerità alla realizzazione di opere e impianti e per questo il M5s ha sempre contestato il criterio del massimo ribasso". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Già nel cosiddetto 'Sblocca cantieri' abbiamo inserito un criterio basato sul calcolo, eseguito con una formula automatica e non predeterminabile, di una soglia di anomalia in virtù della quale oltre alle cosiddette 'ali' (vale a dire l'offerta più bassa e quella più alta) si escludono automaticamente anche le offerte anomale. Intervenendo con una ulteriore riduzione degli ambiti di discrezionalità di questa procedura, definita 'dell'offerta più congrua', si potrebbe avere l'aggiudicazione in un solo giorno". (segue) (Com)