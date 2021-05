© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari concludono: "Meglio ancora sarebbe adottare la cosiddetta 'media mediata', criterio oggettivo, che azzera la discrezionalità e riduce al massimo le eventuali impugnazioni. Sono queste le soluzioni se si vuole garantire la celere apertura dei cantieri, non certo criteri come il massimo ribasso che si sono già dimostrati inefficaci e dannosi". (Com)