Bielorussia: gruppo S&D a Parlamento Ue, imporre sanzioni e no flight zone

- L'Europa deve reagire con forza e utilizzare tutti i mezzi per chiedere l'immediata liberazione del dissidente bielorusso, Roman Protasevich, anche imponendo una no flight zone e sanzioni. Lo ha scritto su Twitter il gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo (S&D). "L'Europa deve reagire con forza e utilizzare tutti i mezzi per chiedere l'immediata liberazione Protasevich. In vista del vertice europeo chiediamo una no flight zone sulla Bielorussia e nuove sanzioni contro il regime e tutti coloro che sono coinvolti in questo scioccante atto di pirateria", si legge nel messaggio. (Beb)