Lavoro: Fp Cgil, potenziare sanità pubblica, 27 maggio a confronto con le istituzioni (2)

- "Alla retorica degli eroi abbiamo sempre preferito parlare di persone, lavoratori e lavoratrici - prosegue la Fp Cgil - che hanno pagato un prezzo altissimo durante l'emergenza. Con l'accordo del 30 aprile, siglato con la Regione Lazio, abbiamo fatto un passo avanti per il futuro che vogliamo in sanità, a partire dall'investimento straordinario sul personale. Assunzioni, stabilizzazioni (sono circa 3500 i precari, assunti per la gran parte durante il Covid e che meritano ora di entrare in modo stabile nel Ssr), adeguamento dei fondi al personale in servizio. Ora, va dato corpo e sostanza a quanto previsto dall'accordo. Vogliamo e dobbiamo dare un contributo attivo per ripensare un modello socio sanitario pubblico esteso e integrato, investire su prevenzione, territorio, risposta alle fragilità, recuperando terreno su segmenti come Rsa e riabilitazione su cui è altissima la componente del privato accreditato, altra 'gamba' del Ssr che necessita di rimettere al centro il controllo pubblico e il rispetto del lavoro. Occupazione stabile, diritti e sicurezza sono e resteranno le priorità", conclude la federazione regionale dei servizi pubblici Cgil. (Com)