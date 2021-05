Cina-Vietnam: Xi al telefono con l’omologo Phuc, “nuovo impulso a relazioni bilaterali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina farà del suo meglio per costruire con il Vietnam “un partenariato strategico dal futuro condiviso”. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo vietnamita Nguyen Xuan Phuc. "L'obiettivo è quello di dare un nuovo impulso allo sviluppo del rapporto tra le due parti", ha osservato Xi, ripreso dall’agenzia di stampa nazionale “Xinhua”. Il presidente cinese ha sottolineato che le due parti dovrebbero continuare a fare buon uso degli scambi bilaterali e approfondire gli scambi di esperienze nella governance nazionale". In riferimento alla possibilità di sfruttare pienamente il potenziale economico tra Cina e Vietnam, Xi ha evidenziato che "l'iniziativa 'Due corridoi e un anello' (Two corridors and one ring initiative, Tcob) è un esempio di strategia volta ad espandere il volume del commercio bilaterale, accelerare l'interconnessione delle infrastrutture e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i due popoli". Inoltre, riguardo il dossier Covid-19, Xi ha dichiarato che "la Cina continuerà a fornire assistenza al Vietnam nei limiti delle sue capacità". In risposta, il presidente vietnamita ha replicato osservando che Hanoi "sosterrà sempre lo sviluppo della Cina e coopererà per intensificare gli scambi politici e rafforzare le relazioni diplomatiche". Phuc ha poi concluso il colloquio telefonico sottolineando l’intenzione di creare un rapporto di "fiducia reciproca, cooperazione vantaggiosa in ambito economico e commerciale, anti-epidemica e regionale", e auspicando di "portare la qualità delle relazioni ad un livello superiore".(Cip)