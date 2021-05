Israele: tasso disoccupazione sceso al 5 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Israele è sceso al 5 per cento ad aprile. Lo ha reso noto oggi l’ufficio centrale di statistica israeliano. La percentuale di lavoratori temporaneamente assenti dal posto di lavoro a causa del Covid-19 costituisce il 10,6 per cento della forza lavoro (circa 450 mila persone). Israele è uno dei primi Paesi al mondo per vaccini somministrati pro capite. A oggi, 5.115.986 israeliani (quasi la metà della popolazione) hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Inoltre, 5.442.089 hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Attualmente nel Paese vi sono 500 positivi su una popolazione di circa 10,3 milioni. La campagna di immunizzazione ha consentito la riapertura progressi di diverse attività in tutto il Paese. (Res)