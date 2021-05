Lazio: oggi il terzo group dedicato all'Agrifood

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo appuntamento della serie di 9 Focus group per la Revisione della strategia di specializzazione ntelligente della Regione Lazio; tema dell'incontro di oggi: l'Agrifood. Un incontro, che si è svolto in modalità digitale, è stato seguito da 177 partecipanti registrati e che ha visto protagonista un settore produttivo che nel Lazio conta circa 50mila imprese e che ha dimostrato di possedere notevoli doti di resilienza anche in condizioni difficili come quella attuale provocata dalla pandemia di Covid-19; nel 2020 ha infatti fatto registrare esportazioni del valore di circa 1,15 miliardi di euro, un valore sostanzialmente uguale a quello del 2019. Sono intervenuti per la Regione, l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, l'assessora all' Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo e Pari Opportunità, Enrica Onorati, il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio Regionale, Valerio Novelli, e il presidente di Lazio Innova, Nicola Tasco. (segue) (Com)