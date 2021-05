Lazio: oggi il terzo group dedicato all'Agrifood (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state inoltre illustrate le tre priorità per l'area Agrifood elaborate dal Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale nel Piano di Azione Triennale 2019-2021 – Sostenibilità-Agrifood "Sustainable"; Qualità e Sicurezza-Agrifood "Made In" e Nutrizione e Salute-Agrifood "Healthy" – e le varie traiettorie di sviluppo tecnologico in cui queste si articolano, ossia: 1 – intensificazione sostenibile dei sistemi e miglioramento della qualità delle produzioni vegetali, 2 – Produzioni animali sostenibili, 3 - Incremento della sostenibilità dei processi di trasformazione e consumo, 4 – Potenziamento dell'infrastruttura metrologica, 5 – Tracciabilità e integrità di filiera, 6 – Implementazione di tecnologie per la sicurezza alimentare, 7 – Preservazione e miglioramento delle proprietà funzionali e sensoriali, 8 – Gestione integrata della qualità, sicurezza e autenticità, 9 – Nuove formulazioni e processi innovativi per lo sviluppo di prodotti alimentari con migliorate funzionalità nutrizionali e salutistiche, 10 – Approcci innovativi per l'individuazione e la caratterizzazione di nuovi composti bioattivi, 11 – Sviluppo di nuovi alimenti "su misura" destinati a classi specifiche di consumatori, 12 – Fermentazioni "su misura" per la produzione di alimenti funzionali. (segue) (Com)