Lazio: oggi il terzo group dedicato all'Agrifood (4)

- "Anche oggi c'è stata una risposta straordinaria da parte dei rappresentanti di quel settore centrale della nostra economia che è l'Agrifood – ha detto l'assessore Orneli nel corso del suo intervento – con i quali abbiamo discusso delle principali linee di sviluppo tecnologiche che dovranno guidare la transizione e il riposizionamento competitivo del settore nei prossimi anni, articolate intorno a tre priorità precise: Sostenibilità, Qualità e sicurezza e Nutrizione e salute." "Anche per quanto riguarda questo settore, ne sono certo, la Regione Lazio si farà trovare pronta per accompagnare le nostre realtà di eccellenza ad affrontare le sfide della ripartenza, dell'innovazione e della costruzione di un nuovo modello di sviluppo più sostenibile e più attento ai bisogni delle persone", ha concluso. "L'Agrifood è una filiera strategica – ha detto poi l'assessora Onorati – che ha implicazioni fondamentali, anche per quel che riguarda lo sviluppo di una solida cultura del cibo o la preservazione degli equilibri del nostro pianeta. Dal canto nostro siamo convinti che solo programmando bene gli interventi e l'uso delle risorse si possono ottenere buoni risultati si ottengono buoni risultati. Ed è per questo che ritengo fondamentale il lavoro di rete che come Regione facciamo ormai da tempo e che stiamo facendo anche adesso. E per il quale voglio ringraziare tutti". (Com)