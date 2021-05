Decreto Sostegni bis: Catalfo (M5s), favorevoli a proroga blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle (M5s) e componente della commissione Lavoro del Senato, Nunzia Catalfo, in una nota dichiara: "Siamo favorevoli a una proroga del blocco dei licenziamenti e a questo proposito avevamo presentato degli emendamenti già in sede di conversione in legge del primo decreto Sostegni, che prevedevano uno slittamento del divieto di licenziamento fino al 30 ottobre per tutte le aziende e fino al 31 dicembre per quelle di piccole e piccolissime dimensioni". Ma quelle modifiche "non sono state accolte. Ciò posto è indubbio che occorre proseguire lungo la strada delle tutele, in questo momento delicatissimo per il Paese. E, per questo, presenteremo ulteriori emendamenti al nuovo decreto, che approderà in Parlamento, per salvaguardare lavoratori e imprese", prosegue Catalfo, che sottolinea come "per raggiungere questa finalità sono diverse le opzioni in campo: la prima potrebbe essere quella di dare la possibilità alle aziende di accedere alla Cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 gratuita, utilizzando le settimane di integrazione salariale, previste dalla legge di Bilancio e dal primo decreto Sostegni fino al 31 dicembre; o in alternativa azzerare il contatore, prevedendo dal primo luglio nuove settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 gratuita". (segue) (Com)