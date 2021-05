Venezuela: covid, Maduro annuncia arrivo di 1,3 milioni di dosi di vaccino dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato l'arrivo nel paese di 1,3 milioni di dosi di un vaccino contro il nuovo coronavirus prodotto in Cina. Il capo dello stato non ha specificato la casa produttrice, ma al momento l'unico farmaco cinese autorizzato in Venezuela è il Sinopharm. Finora, da questi laboratori, Caracas aveva ricevuto 500mila dosi di vaccino. Il ministro della Salute, Carlos Alvarado, ha avvertito che in questa fase della campagna vaccinale, le dosi verranno somministrate alle persone con patologie renali, malati cronici e popolazioni con oltre 60 anni di età. (segue) (Vec)