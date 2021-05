Venezuela: covid, Maduro annuncia arrivo di 1,3 milioni di dosi di vaccino dalla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale è però oggetto di diverse critiche, fuori e dentro i confini, per il ritmo con cui viene portata avanti e la scarsa trasparenza su criteri e obiettivi. Stando a dati ufficiali diffusi ad aprile dall'Organizzazione panamericana della Salute (Ops), solo lo 0,8 per cento della popolazione venezuelana - 229.600 su 28,7 milioni di persone - ha ricevuto almeno una dosi del vaccino. In Venezuela, che denuncia 223.345 casi di contagio, si contano 2.513 morti. La Federazione medica venezuelana, secondo cui le cifre sono corrette al pesante ribasso, parla di un contagio che avrebbe interessato la metà della popolazione, circa 10 milioni di persone. Dal 4 gennaio il paese è tornato ad adottare uno schema (“7+7”) di aperture delle attività a settimane alternate, lasciando le zone più critiche - la capitale e gli stati di frontiera - nel regime più severo di quarantena e serrata. (Vec)