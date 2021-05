Bielorussia: autorità Minsk, terroristi volevano colpire volo Ryanair per sostegno Ue a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del dipartimento dell'aviazione del ministero dei Trasporti bielorusso Artem Sikorski ha detto che coloro che hanno minacciato di far esplodere un aereo Ryanair su Vilnius hanno chiesto all'Unione europea di smettere di sostenere le azioni di Israele nella Striscia di Gaza. “Il 23 maggio, un messaggio è stato inviato all'e-mail dell'aeroporto nazionale di Minsk", ha detto Sikorski. 2Noi, soldati di Hamas, chiediamo che Israele cessi il fuoco nella Striscia di Gaza. Chiediamo che l'Ue rinunci al suo sostegno a Israele in questa guerra. È noto che i partecipanti al Forum economico di Delfi (in Grecia) tornano a casa con il volo FR4978. Questo aereo ha una bomba. Se non soddisfi le nostre richieste, la bomba esploderà il 23 maggio a Vilnius", sarebbe stato il messaggio del gruppo terroristico. (segue) (Rum)