Bielorussia: autorità Minsk, terroristi volevano colpire volo Ryanair per sostegno Ue a Israele (2)

- Le autorità bielorusse hanno arrestato almeno un altro passeggero dell'aereo Ryanair, costretto a un atterraggio d'emergenza a ieri pomeriggio Minsk per un presunto allarme bomba. Secondo quanto riporta l’emittente televisiva britannica “Bbc”, oltre al dissidente Roman Protasevich, fondatore del canale Telegram “Nexta” legato all’opposizione bielorussa, è stata arrestata anche la sua ragazza, Sofia Sapega, una cittadina russa di 23 anni. Sapega frequenta un master all'Università statale europea di Vilnius (Ysu) nell'ambito del programma "Diritto internazionale e dell'Unione europea". Il portavoce dell’ateneo, Maxim Milta, ascoltato dalla “Bbc”, ha fatto sapere che l’Ysu sta facendo il possibile per ottenere il rilascio il prima possibile. Con l'atterraggio a Vilnius intorno alle 20:30, ora italiana, di ieri sera si è conclusa la vicenda che ha visto coinvolto il velivolo operato da Ryanair, atterrato nella capitale bielorussa inizialmente per un presunto allarme bomba, poi smentito, ma scortato da un MiG-29 dell'aeronautica bielorussa. Dopo l’arresto di Protasevich e, a quanto pare, anche della sua ragazza, l'aereo, dopo ore di stazionamento nell'aeroporto di Minsk, è quindi ripartito alla volta della capitale lituana. (segue) (Rum)