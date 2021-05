Bielorussia: autorità Minsk, terroristi volevano colpire volo Ryanair per sostegno Ue a Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano, tuttavia, diversi punti da chiarire nella vicenda. Ieri sera, infatti, è stato pubblicato sul canale Telegram dell’emittente televisiva bielorussa "Ont TV" un frammento della registrazione delle trattative tra il pilota dell'aereo e il controllore dell'aeroporto della capitale bielorussa. Nell'audio, in lingua inglese, si sente la richiesta di passaggio alla frequenza di emergenza. Il controllore segnala quindi che la sicurezza dell'aeroporto ha ricevuto un'email contenente delle minacce. Ieri pomeriggio, le autorità bielorusse hanno respinto la versione del "dirottamento" dell'aereo Ryanair, spiegando che sarebbe stato il pilota a decidere di atterrare a Minsk. Ancora meno chiara è la questione delle sei persone tra cui quattro cittadini russi, che secondo quanto riferito dal rappresentante dell’opposizione bielorussa, Pavel Latushko, non sarebbero ripartite a bordo dell’aereo alla volta di Vilnius. Latushko ex ministro della Cultura e membro del presidium del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa, l’organismo legato a Svetlana Tikhanovskaja, ha affermato di essere in possesso di informazioni in base alle quali l'equipaggio di Ryanair sarebbe stato minacciato con delle armi. “Secondo le informazioni a nostra disposizione, le autorità dell'aviazione civile della Bielorussia – i controllori dell'aeroporto di Minsk-2 – hanno minacciato di abbattere l'aereo civile di Ryanair con a bordo dei passeggeri. A tal fine, è stato fatto decollare un caccia MiG-29 delle Forze armate della Bielorussia", ha dichiarato Latushko. (segue) (Rum)