Bielorussia: autorità Minsk, terroristi volevano colpire volo Ryanair per sostegno Ue a Israele (4)

- Intanto ieri non sono mancante le condanne di gran parte della comunità internazionale per una vicenda che, sicuramente, sarà affrontata anche durante i lavori del Consiglio europeo che si tiene oggi e domani a Bruxelles. I 27 capi di Stato e di governo Ue hanno già all’ordine del giorno un dibattito sulla Russia, in particolare in merito alla crisi diplomatica con la Repubblica Ceca, ma sembra inevitabile che ci sarà un accenno anche alla vicenda bielorussa. In primis, perché l’aereo viaggiava sulla tratta Atene-Vilnius, capitali di due Paesi membri, e in seconda istanza perché alcuni Paesi, a iniziare dal premier polacco, Mateusz Morawiecki, hanno chiesto di imporre nuove sanzioni contro Minsk e di impedire alle compagnie aeree bielorusse di sorvolare i cieli degli Stati europei. Anche da Washington, ieri sera, è arrivata la dura replica del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, secondo cui è stato un "atto scioccante" che ha messo a repentaglio la vita di cittadini statunitensi e di tutti i passeggeri a bordo. Il segretario ha avvertito tramite una nota che gli Stati Uniti risponderanno alle azioni di Minsk assieme ai loro alleati nella regione, e ha chiesto la "liberazione immediata" del giornalista, arrestato a seguito dell'atterraggio forzato del velivolo. "Gli Stati Uniti condannano ancora una volta la persecuzione e le detenzioni arbitrarie di giornalisti da parte del regime di Lukashenko. Siamo a fianco del popolo bielorusso e della sua volontà di conseguire un futuro libero, democratico e prospero, e sosteniamo la loro richiesta al regime di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali", afferma la nota firmata da Blinken. (Rum)