Tunisia: circa due milioni di cittadini registrati per il vaccino anti-Covid

- Sono due milioni i tunisini registratisi sulla piattaforma "Evax" per ricevere il vaccino anti-Covid. Ad oggi, il numero di vaccinati con la prima dose ammonta a 537.241, mentre coloro che hanno ricevuto anche la seconda è pari a 266.242 su una popolazione totale di 11,69 milioni di persone. La notizia giunge in un momento in cui il numero di contagi nel Paese nordafricano ha raggiunto quota 335.345, mentre il numero di decessi è stato pari a 12.236 dallo scoppio della pandemia. Già l'8 aprile scorso il governo di Tunisi aveva approvato la somministrazione del Johnson & Johnson's, dopo che il ministero della salute si era detto intenzionato a vaccinare 5 milioni di persone entro la fine del 2021. (segue) (Tut)