Tunisia: circa due milioni di cittadini registrati per il vaccino anti-Covid (2)

- Nel frattempo, il Paese continua a far fronte a una situazione economica e sociale in continuo peggioramento. A tal proposito, il governatore della Banca centrale, Marouan Abassi, il 21 maggio, ha affermato che non c'è alternativa a un programma concordato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e che un finanziamento del bilancio da parte della propria istituzione potrebbe provocare un aumento dell'inflazione, oltre che uno scenario "venezuelano". Tunisi, testimone di una contrazione economica dell'8,8 per cento nel 2020, e di un deficit pari all'11,4 per cento della produzione, ha avviato colloqui con il Fmi per un pacchetto di assistenza finanziaria. Nello specifico, il Paese ha richiesto un prestito di un miliardo di dollari in cambio dell'eliminazione dei sussidi e della riduzione della spesa salariale del settore pubblico. (Tut)