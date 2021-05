Fisco: Martinciglio-Currò (M5s), riforma spinga su crescita e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il dibattito sulla riforma fiscale tende a polarizzarsi, il M5s ribadisce le posizioni di buon senso che porta avanti da molto tempo. Lo dichiarano in una nota Vita Martinciglio e Giovanni Currò, rispettivamente capogruppo M5s e vicepresidente della commissione Finanze alla Camera. "Al sistema tributario italiano serve, da un lato, una decisa semplificazione, attraverso la leva della digitalizzazione, dei pagamenti elettronici e dell'incrocio delle banche dati pubbliche, e dall'altro, una riduzione del carico fiscale sul ceto medio, le famiglie e le imprese, al fine di rilanciare la crescita. Su quest'ultimo punto - sottolineano - serve particolare coraggio, intervenendo in modo strutturale e spostando parte della spinta redistributiva dal fisco alla spesa pubblica e al welfare. Sono temi che stiamo approfondendo da mesi grazie a un'indagine conoscitiva in commissione Finanze, e che dovranno trovare spazio in una riforma ambiziosa".(Com)