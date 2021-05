Libia: Pignatone (M5s), accordo provvisorio per concessione licenze di pesca in zona protetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro a tutela dei pescatori e armatori siciliani nel Mediterraneo prosegue. Se per il negoziato bilaterale con la Libia si dovranno necessariamente attendere i lunghi tempi della diplomazia internazionale, la Farnesina è già all'opera su un accordo provvisorio di delimitazione che possa favorire intese tra operatori privati italiani e libici". Lo dichiara il deputato siciliano Dedalo Pignatone, componente M5s in commissione Agricoltura e Pesca, riguardo le vicende che hanno coinvolto i pescatori di Mazara del Vallo (TP) a largo della Libia. "L'obiettivo - spiega - è quello di facilitare l'eventuale concessione da parte delle competenti autorità libiche di licenze di pesca all'interno della Zona di Pesca Protetta del Paese maghrebino, con la creazione di cooperative a doppia bandiera proprio come da noi suggerito alla Camera con una risoluzione depositata nelle scorse settimane". (segue) (Com)