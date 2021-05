Spagna: Corte Andalusia conferma divieto manifestazione di Vox a Ceuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Corte di Giustizia dell'Andalusia ha confermato la decisione della prefettura di vietare la concentrazione in "difesa delle frontiere" organizzata per oggi dal partito di estrema destra Vox a Plaza de los Reyes a Ceuta, città autonoma spagnola in Nord Africa. Il governo spagnolo ha motivato questa decisione con la volontà di evitare che il clima di tensione che è sorto durante questa settimana a Ceuta possa alterare la "coesistenza pacifica" nella città autonoma. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha accusato su Twitter il governo di essere disposto a "ricorrere a qualsiasi forma di coercizione per impedire al popolo di Ceuta di esprimersi", aggiungendo che non ci sia "alcun precedente democratico per questa aberrazione". (Spm)