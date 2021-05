Sudan: Farnesina su italiano detenuto a Khartum, seguiamo la vicenda con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia in Sudan ha seguito fin dal primo momento, in stretto raccordo con la Farnesina, il caso del connazionale in stato di fermo a Khartum per una accusa di truffa ai danni di ditte sudanesi. Lo riferisce la Farnesina in una nota, precisando che dall'1 aprile il connazionale ha ricevuto 58 visite consolari dal personale dell’ambasciata, che proseguono tuttora almeno due volte alla settimana. Nell’ambito della sua attività di assistenza consolare, l’ambasciata ha fornito al connazionale generi alimentari, indumenti, biancheria, libri e altri beni necessari. Sul piano politico e giudiziario, prosegue il comunicato, l’ambasciata italiana a Khartum è intervenuta ufficialmente presso le autorità politiche e istituzionali del Sudan, incluso l’ufficio del primo ministro e della ministra degli Esteri, chiedendo con forza il pieno rispetto dei diritti del connazionale in termini di condizioni sanitarie, di sicurezza e di protezione e una soluzione del caso in tempi brevi. Nella giornata odierna, inoltre, la viceministra Marina Sereni ha avuto un colloquio telefonico con il sottosegretario agli Esteri sudanese, interamente incentrato su questo caso, conclude la nota. (segue) (Res)