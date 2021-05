Sudan: Farnesina su italiano detenuto a Khartum, seguiamo la vicenda con attenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto denunciato nei giorni scorsi dalla sua famiglia, l'uomo è un imprenditore veneziano di 46 anni che dall’1 aprile è rinchiuso in una cella del commissariato di Khartum, con l'accusa di frode e, stando alle ricostruzioni che giungono dal Paese africano, dietro al suo arresto ci sarebbe un miliziano vicino al generale Mohamed Hamdan Daglo, alias "Hemedti", storico leader delle milizie paramilitari Janjaweed ("demoni a cavallo, accusate di crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel conflitto del Darfur) e fra i protagonisti del colpo di Stato che nel 2019 ha portato all'estromissione del presidente Omar al Bashir. Secondo quanto scrive il "Corriere del Veneto", la vicenda - così come la racconta la famiglia (che per ora chiede di mantenere l’anonimato) - gira intorno a un affare concluso nei mesi scorsi dall’azienda dell’imprenditore, che ha sede a Venezia ed è specializzata nella produzione di materiale elettrico. Da lì sarebbe uscita una grossa partita di trasformatori elettrici acquistati da un distributore sudanese, Ayman Gallabi, e destinati all’azienda elettrica del Paese. Il cliente avrebbe fatto testare il prodotto dai tecnici dei laboratori di un’azienda locale, concorrente di quella veneziana. Secondo loro, i trasformatori elettrici non rispettavano gli standard necessari. Per sbloccare la situazione, a metà marzo l'imprenditore è volato in Sudan e lì è stato arrestato una prima volta dalla polizia, su richiesta di Gallabi che l’aveva denunciato per frode. (segue) (Res)