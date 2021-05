Sudan: Farnesina su italiano detenuto a Khartum, seguiamo la vicenda con attenzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasferito in un albergo, e piantonato dalle forze dell’ordine sudanesi, il veneziano ne è uscito il primo aprile, dopo aver convinto il suo accusatore a ritirare le accuse in cambio di un versamento di 400 mila euro e una serie di accordi commerciali. L’incubo sembrava concluso e invece, arrivato all’aeroporto, è stato nuovamente arrestato, stavolta su ordine di un miliziano locale, ha dichiarato il padre dell'imprenditore. Il miliziano, fedelissimo del generale Daglo, è il finanziatore dell’azienda di Gallabi e gli avrebbe chiesto altro denaro (si parla di una richiesta di altri 700 mila euro). Sbattuto in una cella del commissariato di Khartum, l’imprenditore è tuttora rinchiuso in condizioni disumane, come denunciato dal padre. A rendere ancora più inquietante il quadro, dal Sudan è giunta una notizia: Ayman Gallabi è stato ritrovato morto venerdì pomeriggio, annegato nel Nilo Azzurro, a poca distanza dall’area archeologica di Soba: secondo fonti locali, l'uomo sarebbe stato ucciso per una vendetta dei miliziani, sebbene sia difficile trovare conferme ufficiali. (Res)