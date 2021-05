Roma 2021: Primarie, Ciani (Demos), ringrazio Massimo Wertmuller per sostegno mia candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare Massimo Wertmuller, grande attore e uomo di cultura, che oggi su Facebook ha voluto esprimere il suo sostegno alla mia candidatura alle primarie per il candidato sindaco". Così in una nota Paolo Ciani, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma e segretario nazionale di Democrazia solidale. "Ha scritto che in una politica fatta di chiasso, di slogan vuoti e di vetrine, anche queste primarie per l'amministrazione di Roma potrebbero essere vittime di tale logica, lasciando candidati credibili e stimabili in secondo piano. Per questo non solo ha firmato per la mia candidatura, ma ha voluto farla conoscere attraverso la rete, raccontando la mia storia personale, il mio impegno trentennale di volontariato nella Capitale (con Sant'Egidio), quello con Democrazia Solidale a sostegno di una vera uguaglianza nei diritti e nella solidarietà, per un'idea di sviluppo etica e sostenibile. Ringrazio di cuore Massimo Wertmuller, al quale mi lega da tempo una grande e reciproca stima (di recente abbiamo anche scoperto una lontanissima parentela) e voglio prendere molto sul serio quello che ha scritto: 'Roma aspetta prima di tutto che qualcuno si ricordi della sua bellezza, del suo decoro, della sua cultura, dei suoi beni al sole, del suo verde'. Nel mio impegno per Roma farò tesoro di queste parole", conclude Ciani. (Com)