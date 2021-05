Myanmar: arrestato giornalista statunitense all’aeroporto di Yangon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danny Fenster, giornalista statunitense e caporedattore della rivista “Frontier Myanmar”, è stato arrestato dalle autorità birmane all’aeroporto di Yangon mentre tentava di lasciare il Paese. Lo rende noto la stessa “Frontier Myanmar” in un comunicato. “Non sappiamo perché Danny sia stato arrestato e non riusciamo a metterci in contatto con lui da questa mattina. Siamo preoccupati per la sua sicurezza e ne chiediamo l’immediato rilascio”, si legge nel messaggio pubblicato su Twitter. Fenster, 37 anni, lavora alla rivista da circa un anno ed era diretto a casa per vedere la sua famiglia. Secondo “Frontier Myanmar”, potrebbe essere stato trasferito nel noto carcere di Insein, a Yangon, lo stesso nel quale è stato detenuto fino al mese scorso il giornalista giapponese Yuki Kitazumi. Quest’ultimo, dopo essere stato liberato e aver fatto ritorno a Tokyo, ha raccontato di aver subito torture assieme ad altri prigionieri politici. (segue) (Fim)