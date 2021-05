Russia-Armenia: Lavrov, relazioni economiche tra i due Paesi sono ai massimi livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni commerciali ed economiche tra Armenia e Russia sono ai massimi livelli, e continueranno a svilupparsi “secondo lo spirito di fiducia reciproca e di partenariato strategico”. È quanto dichiarato da Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, un'intervista al settimanale russo “Argumenty i Fakty”. "Il nostro Paese è sempre pronto a fornire aiuto al fraterno popolo armeno, e la prova di ciò sono gli sforzi di mediazione del presidente russo Vladimir Putin, grazie ai quali è stato possibile fermare le operazioni militari in Nagorno Karabakh nell'autunno 2020, e avviare un processo di sistemazione della situazione nella regione”, ha detto Lavorv. “Oggi si può dire che gli accordi trilaterali dei leader russi, armeni e azerbaigiani, raggiunti nelle dichiarazioni del nove novembre 2020 e dell'undici gennaio 2021, nel complesso vengono attuati con successo”, ha aggiunto il ministro, specificando che “si tratta, in particolare, dell'eliminazione delle conseguenze umanitarie e socio-economiche del conflitto, dello sblocco dei trasporti e delle comunicazioni economiche nel Caucaso meridionale". Lavrov ha poi sottolineato che le relazioni tra Russia e Armenia non si limitano al conflitto nel Nagorno-Karabakh, in quanto “c'è un dialogo politico attivo e affidabile tra i due Paesi ai più alti livelli”. “Nella lotta contro la pandemia di Covid, la Russia ha fornito diverse decine di migliaia di dosi di vaccino Sputnik V all'Armenia, e stiamo discutendo la possibilità di un ulteriore sostegno”, ha aggiunto Lavorv, sottolineando che “stiamo sviluppando con successo i legami commerciali ed economici, a cui contribuiscono anche le riunioni regolari dei presidenti della commissione intergovernativa russo-armena". (Rum)