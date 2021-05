Latina: M5s, indignazione per concorsi truccati ci aspettiamo presa posizione pubblica sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s Latina "esprime la propria indignazione per quanto sta emergendo in merito all'inchiesta, con relativi arresti, connessa ai concorsi truccati per ottenere un 'posto fisso' all'interno dell'Azienda sanitaria locale di Latina. Una vicenda che ricorda quella delle assunzioni a tempo indeterminato, dello scorso aprile, al Consiglio regionale del Lazio, in favore di 16 persone 'attinte' da un bando del Comune di Allumiere. Ancora una volta magistratura e forze dell'ordine, alle quali va il nostro plauso, sono dovute intervenire per impedire un disegno criminoso che avrebbe modificato l'esito di un concorso pubblico, favorendo ingiustamente candidati non meritevoli". (segue) (Com)